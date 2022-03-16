Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 45vom 16.03.2022
ORF-Korrespondent Josef Manola zeigt in dem Städteporträt von 2014 Highlights und Geheimnisse der spanischen Hauptstadt, in der er seit vielen Jahren lebt und arbeitet. Nicht nur Sehenswürdigkeiten, sagenhafte Kunstschätze und prominente Gesprächspartner machen Manolas Leben in der Metropole aus. Er präsentiert auch den Lebensstil der Madrilenos, beschreibt etwa die kleinen Qualen, die viele zu dieser Zeit durchmachen müssen, weil sich eine ganze Bewegung der Abschaffung der geliebten Siesta verschrieben hat und immer mehr Spanier den ungewohnten Arbeitszeiten Nordeuropas unterworfen werden. Durchaus Unerwartetes hat Manola für diese "Weltjournal"-Doku ebenso parat, wie zum Beispiel ein Skigebiet, nur eine halbe Autostunde außerhalb von Madrid. Sendung: Weltjournal Gestaltung: Josef Manola

