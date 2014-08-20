WELTjournal: Mein BudapestJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 46: WELTjournal: Mein Budapest
30 Min.Folge vom 20.08.2014
Die ungarische Hauptstadt wird oft mit Wien verglichen. Beide Städte teilen eine gemeinsame Vergangenheit aus k.u.k.-Zeiten, die nach wie vor sichtbar und spürbar in Architektur, Kaffeehauskultur und Kulinarik ist. ORF-Korrespondent Ernst Gelegs hat selbst ungarische Wurzeln und lebt seit über einem Jahrzehnt in Ungarn. In "Mein Budapest" zeichnet Gelegs ein schillerndes Porträt seiner Stadt. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Ernst Gelegs, Edina Heim
