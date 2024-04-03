Weltjournal
Folge 54: Mein Triest
31 Min.Folge vom 03.04.2024
Für viele Österreicherinnen und Österreicher ist Triest noch immer "unsere Stadt am Meer". Rund 300 Jahre ist es her, dass der Status des Freihafens vergeben wurde und der Aufschwung der Stadt begonnen hat. Die vergangenen Jahrzehnte sahen jedoch Abschwung, Überalterung, und Abwanderung. Nun aber will die Stadt zu neuem Leben erwachen. Der alte Hafen und junge Forscher sollen diesen Aufschwung tragen. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Cornelia Vospernik
Weltjournal
