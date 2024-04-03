Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weltjournal

Mein Triest

ORF2Staffel 1Folge 54vom 03.04.2024
Mein Triest

Mein TriestJetzt kostenlos streamen

Weltjournal

Folge 54: Mein Triest

31 Min.Folge vom 03.04.2024

Für viele Österreicherinnen und Österreicher ist Triest noch immer "unsere Stadt am Meer". Rund 300 Jahre ist es her, dass der Status des Freihafens vergeben wurde und der Aufschwung der Stadt begonnen hat. Die vergangenen Jahrzehnte sahen jedoch Abschwung, Überalterung, und Abwanderung. Nun aber will die Stadt zu neuem Leben erwachen. Der alte Hafen und junge Forscher sollen diesen Aufschwung tragen. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Cornelia Vospernik

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Weltjournal
ORF2
Weltjournal

Weltjournal

Alle 2 Staffeln und Folgen