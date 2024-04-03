Weltjournal
Folge 55: Mein Neapel
Kaum irgendwo liegen Leid und Freude, Reichtum und Armut so nah beieinander wie in Neapel. Die Stadt tanzt wortwörtlich auf einem Vulkan, was den Fatalismus ihrer Bewohner erklären dürfte - und in diesem Jahr wird nur gefeiert. Von der erstmals seit Diego Maradonas Zeiten wieder gewonnenen italienischen Fußball-Meisterschaft erwartet man sich den sozialen Aufschwung, der so bitter nötig ist. Nirgendwo wird das bedingungslose Grundeinkommen, das die Rechtsregierung heuer auslaufen lässt, öfter in Anspruch genommen als in Neapel. Die sozialen Probleme sind groß. Italien-Korrespondentin Cornelia Vospernik besucht für ihr Stadtportrait Initiativen, die das Bild ihrer Stadt ändern wollen und spricht mit dem Bürgermeister, einem ehemaligen Universitätsrektor, über seinen unmöglichen Job in einer Stadt, die immer mehr Touristen anzieht. Auch Hermann Nitsch war einer. In seinem Museum in Neapel erfahren wir, was sich in seiner Kunst von Neapel spiegelt und umgekehrt. Weltjournal "Mein Neapel" - von Italien-Korrespondentin Cornelia Vospernik. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Vospernik, Cornelia
