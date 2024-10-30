Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weltjournal

WELTjournal Spezial: US-Wahl - Harris vs Trump

ORF2Staffel 1Folge 77vom 30.10.2024
WELTjournal Spezial: US-Wahl - Harris vs Trump

Weltjournal

Folge 77: WELTjournal Spezial: US-Wahl - Harris vs Trump

89 Min.Folge vom 30.10.2024

Am 5. November 2024 wählen die USA einen neuen Präsidenten oder erstmals eine Präsidentin. Laut Umfragen liegen der republikanische Ex-Präsident Donald Trump und Vize-Präsidentin Kamala Harris von den Demokraten Kopf an Kopf. Harris, Tochter einer indischen Wissenschaftlerin und eines jamaikanischen Ökonomen, wuchs in Kalifornien auf und hat als kalifornische Justizministerin, Senatorin und Präsidentschaftskandidatin für Frauen und Minderheiten viele Barrieren überwunden. Trump, ein rüpelhafter Milliardär und ehemaliger Immobilien-Mogul, hat während seiner Präsidentschaft die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft vorangetrieben. Im WELTjournal-Spezial berichten politische Kenner und Weggefährten über entscheidende Momente im Leben der beiden Kandidaten. Gestaltung: Michale Kirk Bildquelle: ORF/NBC/PBS

