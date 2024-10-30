WELTjournal Spezial: US-Wahl - Harris vs TrumpJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 77: WELTjournal Spezial: US-Wahl - Harris vs Trump
Am 5. November 2024 wählen die USA einen neuen Präsidenten oder erstmals eine Präsidentin. Laut Umfragen liegen der republikanische Ex-Präsident Donald Trump und Vize-Präsidentin Kamala Harris von den Demokraten Kopf an Kopf. Harris, Tochter einer indischen Wissenschaftlerin und eines jamaikanischen Ökonomen, wuchs in Kalifornien auf und hat als kalifornische Justizministerin, Senatorin und Präsidentschaftskandidatin für Frauen und Minderheiten viele Barrieren überwunden. Trump, ein rüpelhafter Milliardär und ehemaliger Immobilien-Mogul, hat während seiner Präsidentschaft die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft vorangetrieben. Im WELTjournal-Spezial berichten politische Kenner und Weggefährten über entscheidende Momente im Leben der beiden Kandidaten. Gestaltung: Michale Kirk Bildquelle: ORF/NBC/PBS
