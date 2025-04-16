WELTjournal: Vater, Vater, Kind - Männerpaare mit KinderwunschJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 97: WELTjournal: Vater, Vater, Kind - Männerpaare mit Kinderwunsch
Die Gründung einer eigenen Familie ist ein Lebenstraum, den sich auch immer mehr homosexuelle Paare erfüllen. Zwar dürfen schwule und lesbische Paare in Deutschland und Österreich mittlerweile adoptieren, doch die rechtlichen und sozialen Hürden sind groß. Andere Möglichkeiten zum Familienglück sind die Aufnahme eines Pflegekindes, ein Kind durch Leihmutterschaft aus dem Ausland oder das sogenannte Co-Parenting, bei dem schwule Paare gemeinsam mit der Kindesmutter den Nachwuchs aufziehen. „WELTjournal“ zeigt die Höhen und Tiefen einer nicht-traditionellen Familienkonstellation – mit zwei Vätern. Welchen Vorurteilen begegnen die Väter? Wie leben sie ihren Familienalltag? Und würden sie denselben Weg wieder einschlagen? Bildquelle: ORF/NZZ
