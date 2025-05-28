WELTjournal: Gaza-Krieg: "Nirgends ist es sicher"Jetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 100: WELTjournal: Gaza-Krieg: "Nirgends ist es sicher"
Die internationale Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen wird angesichts der Hungersnot, der Bombenangriffe, der nahezu flächendeckenden Zerstörungen und der mehr als 52.000 getöteten Menschen wird immer lauter. Das WELTjournal zeigt drei seltene Einblicke in die Realität vorort: das Video-Tagebuch der Schweizer „Ärzte-ohne-Grenzen“-Mitarbeiterin Sonam Dreyer-Cornut, die erst vor kurzem von ihrem zweimonatigen Einsatz im Gazastreifen zurückgekehrt ist und sagt: „es gibt keinen Platz in Gaza, der sicher ist“. Weiters die Bestrebungen israelischer Siedler, Gaza vollständig zu erobern und wieder jüdisch zu besiedeln. Und Israels marginalisierte Friedensaktivisten, die als Verräter beschimpft und ausgegrenzt werden. Bildquelle: ORF
