Weltjournal

WELTjournal: TikTok - die mächtigste Plattform der Welt

ORF2Staffel 1Folge 101vom 04.06.2025
53 Min.Folge vom 04.06.2025

"TikTok" gilt zwar als Spaß-App, hat aber eine brisante politische Dimension, da China damit den USA im digitalen Raum Konkurrenz macht und Sorgen über Spionage und Manipulation schürt. Das WELTjournal zeigt, wie Algorithmen und Daten zu geopolitischen Waffen werden und Demokratien bedrohen. Gestaltung: Vincent de Cointet

