WELTjournal: Einstmals beste Freunde - Israel und IranJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 105: WELTjournal: Einstmals beste Freunde - Israel und Iran
In den 70er Jahren lebten Israelis im Iran in Wohlstand und Sicherheit – bis die Islamische Revolution alles veränderte. Regisseur Dan Shadur blickt zurück auf ein verlorenes Paradies und eine plötzliche Zeitenwende. Inhalt: Heute sind sie Erzfeinde, doch unter dem Schah-Regime in den 70er-Jahren hatten Israel und der Iran enge Beziehungen. Israelische Botschaftsangehörige, Geheimdienstmitarbeiter und Geschäftsleute lebten mit ihren Familien in Teheran wie in einer Blase: sie schätzten die reiche Kultur, die landschaftlichen Schönheiten und genossen einen luxuriösen Lebensstil, während sie ihre Augen vor der Gewalt und der Korruption des Schah-Regimes verschlossen. Mit der islamischen Revolution 1979 kam für die Israelis in ihrem Persischen Paradies, wie sie es nannten, ein böses Erwachen. Im WELTjournal erzählt Filmemacher Dan Shadur, selbst Sohn einer israelischen Familie, die zu der Zeit im Iran lebte. Mit Familienfotos und privaten Filmaufnahmen zeigt er das Leben seiner Familie und ihrer Freunde im Teheran der 70er-Jahre, sowie die gefährlichen Tage, als Revolutionsführer Ayatollah Khomeini aus dem Exil zurückkehrte und sich die Israelis im Iran schlagartig in Feindesland wiederfanden. Bildquelle: ORF/Journeyman/
