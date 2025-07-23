WELTjournal: Mein Sohn, der Amokschütze - Waffengewalt an US-SchulenJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 107: WELTjournal: Mein Sohn, der Amokschütze - Waffengewalt an US-Schulen
55 Min.Folge vom 23.07.2025
Die USA sind das Land mit der höchsten Schusswaffendichte und den meisten Amokläufen an Schulen. Eltern von Amoktätern berichten offen über ihre Schuld, Trauer und die gesellschaftliche Ausgrenzung. Inhalt: Neben den Vätern zweier Teenager, die zu Amokschützen wurden, spricht auch die Mutter von einem der beiden Columbine-Amokläufer, die 1999 zwölf Mitschüler erschossen. Mit ihren zutiefst persönlichen und ehrlichen Erzählungen beleuchten die Eltern Themen wie Fassungslosigkeit und Verleugnung, Schuld und Scham, Trauer und Liebe, sowie die Schikanen, denen sie als Mutter oder Vater eines Amokschützen ausgesetzt sind.
