Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weltjournal

WELTjournal: Mein Sohn, der Amokschütze - Waffengewalt an US-Schulen

ORF2Staffel 1Folge 107vom 23.07.2025
WELTjournal: Mein Sohn, der Amokschütze - Waffengewalt an US-Schulen

WELTjournal: Mein Sohn, der Amokschütze - Waffengewalt an US-SchulenJetzt kostenlos streamen

Weltjournal

Folge 107: WELTjournal: Mein Sohn, der Amokschütze - Waffengewalt an US-Schulen

55 Min.Folge vom 23.07.2025

Die USA sind das Land mit der höchsten Schusswaffendichte und den meisten Amokläufen an Schulen. Eltern von Amoktätern berichten offen über ihre Schuld, Trauer und die gesellschaftliche Ausgrenzung. Inhalt: Neben den Vätern zweier Teenager, die zu Amokschützen wurden, spricht auch die Mutter von einem der beiden Columbine-Amokläufer, die 1999 zwölf Mitschüler erschossen. Mit ihren zutiefst persönlichen und ehrlichen Erzählungen beleuchten die Eltern Themen wie Fassungslosigkeit und Verleugnung, Schuld und Scham, Trauer und Liebe, sowie die Schikanen, denen sie als Mutter oder Vater eines Amokschützen ausgesetzt sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Weltjournal
ORF2
Weltjournal

Weltjournal

Alle 2 Staffeln und Folgen