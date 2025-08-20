WELTjournal: Motor-Mafia - Europas AutodiebeJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 111: WELTjournal: Motor-Mafia - Europas Autodiebe
Autodiebstahl ist in Europa nach wie vor ein großes Problem. Die Dokumentation zeigt die internationalen kriminellen Netzwerke, die mit gestohlenen Autos ein Vermögen machen. Inhalt: Auch wenn in Österreich die Zahlen rückläufig sind, Autodiebstahl bleibt in Europa ein großes Problem. Am stärksten betroffen ist Frankreich: allein im Vorjahr wurden dort 140.000 Autos gestohlen, die meisten davon gehen nach Ost-Europa. Dazu kommt der Diebstahl von Auto-Ersatzteilen und Zubehör. Das WELTjournal zeigt die internationalen kriminellen Netzwerke, die mit gestohlenen Autos ein Vermögen machen. Sie hacken sich in elektronische Sicherheitssysteme, erstellen Schlüsselkopien und gefälschte Zulassungspapiere und schmuggeln die Fahrzeuge ins Ausland. Zu Wort kommen Polizei, Betroffene und Politiker ebenso, wie die Autodiebe selbst: sie zeigen ihre Tricks und dass der Diebstahl moderner Autos einfacher ist, als man denkt.
