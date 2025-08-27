WELTjournal: Trumps Zölle - Chaos und VerwirrungJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 112: WELTjournal: Trumps Zölle - Chaos und Verwirrung
Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Trump sorgt in den USA und im weltweiten Handel für Chaos und Verwirrung. Zuletzt hat Trump die mehrfach angekündigten Zölle von über 100% gegen China erneut für drei Monate ausgesetzt. Das WELTjournal zeigt den Unmut und die Verunsicherung, die die sprunghaften Zoll-Ankündigungen und -Aussetzungen in vielen Branchen auslösen. Aus Angst vor hohen Zollaufschlägen, geben etwa viele US-Händler keine Bestellungen mehr in China auf. Lieferengpässe und massive Preiserhöhungen sind die Folge. Trump will mit den Zöllen die heimische Industrie stärken und die Produktion zurück ins Land holen, doch Experten fürchten, dass der Zollkrieg die Lebenshaltungskosten in den USA und weltweit steigen lässt. Gestaltung: Steve Cannane Bildquelle: Arne Dedert / dpa / MARK RALSTON / AFP / picturedesk.com, Robin Rayne / Zuma / picturedesk.com
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick