Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weltjournal

WELTjournal: Mein Lissabon

ORF2Staffel 1Folge 47vom 10.08.2016
WELTjournal: Mein Lissabon

WELTjournal: Mein LissabonJetzt kostenlos streamen

Weltjournal

Folge 47: WELTjournal: Mein Lissabon

31 Min.Folge vom 10.08.2016

Lissabon galt lange als verschlafenes Hafenstädtchen mit dem Charme des Dekadenten, doch inzwischen werden jede Menge Hotels aller Kategorien gebaut. Portugals Hauptstadt befindet sich am Scheideweg: So sehr der Ansturm der Touristen begrüßt wird, so sehr belastet er die Infrastruktur und die Einwohner. ORF-Korrespondent Josef Manola zeigt den Wandel der europäischen Hafenstadt. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Josef Manola

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Weltjournal
ORF2
Weltjournal

Weltjournal

Alle 2 Staffeln und Folgen