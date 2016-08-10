WELTjournal: Mein LissabonJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 47: WELTjournal: Mein Lissabon
31 Min.Folge vom 10.08.2016
Lissabon galt lange als verschlafenes Hafenstädtchen mit dem Charme des Dekadenten, doch inzwischen werden jede Menge Hotels aller Kategorien gebaut. Portugals Hauptstadt befindet sich am Scheideweg: So sehr der Ansturm der Touristen begrüßt wird, so sehr belastet er die Infrastruktur und die Einwohner. ORF-Korrespondent Josef Manola zeigt den Wandel der europäischen Hafenstadt. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Josef Manola
