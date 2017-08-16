Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weltjournal

WELTjournal: Mein Bozen

ORF2Staffel 1Folge 49vom 16.08.2017
31 Min.Folge vom 16.08.2017

In Südtirols Landeshauptstadt Bozen treffen alpine und mediterrane Lebensart auf ganz besondere Weise aufeinander. Hier leben anteilsmäßig die meisten italienischsprachigen Südtiroler und überdurchschnittlich viele Spitzenverdiener. Seit Jahren gehört Bozen zu den Top-Städten, die Lebensqualität betreffend. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Ines Pedoth Interview mit: Laura di Biasi (Inhaberin Schuhgeschäft Bozen); Laura Righi (Journalistin); Stefan Wallisch (Journalist); Elmar Thaler (Landeskommandant Südtiroler Schützen); Alessandro Urzi (Vorsitzender "Südtirol im Herzen"); Michaela Ebner (Volksschullehrerin); Angelika Ebner Kollmann (Dir. Grundschule Götheschule); Claudia Borghetti; Angelika Mathä; Reinhold Messner (Extrembergsteiger und Museums-Gründer); Manuel Randi (Gitarrist und Musiker); Hannes Obermair (Dir. Stadtarchiv Bozen); Liliana Bortolozzo (Bewohnerin Semirurali); Paolo Coletto (Eissalon Avalon); Anna Quinz (Modemacherin); Kunigunde Weissenegger (Redakteurin "Josef"); Herbert Pixner (Musiker)

