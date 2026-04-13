Wild Umstritten vom 13.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 13.04.2026: Wild Umstritten vom 13.04.2026
53 Min.Folge vom 13.04.2026
PR-Berater Rudi Fußi, PR-Beraterin Silvia Grünberger und "Standard"-Journalistin Petra Stuiber diskutieren über die folgenden Themen: Orbáns Sturz - Trumps Erpressung - Bablers Rache?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24