Wild Umstritten vom 22.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 22.04.2026: Wild Umstritten vom 22.04.2026
51 Min.Folge vom 22.04.2026
Der frühere Verteidigungsminister Norbert Darabos, Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und PULS 24 Politanalystin Manuela Raidl diskutieren über die folgenden Themen: Causa Weißmann - Instabile Waffenruhe - ZARA vor Schließung
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24