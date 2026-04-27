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Wild Umstritten

Wild Umstritten vom 27.04.2026

PULS 24Folge vom 27.04.2026
Wild Umstritten vom 27.04.2026

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Wild Umstritten

Folge vom 27.04.2026: Wild Umstritten vom 27.04.2026

51 Min.Folge vom 27.04.2026

Starke Gäste, überraschende Kombis, umstrittene Meinungen - das ist das Talk-Format "Wild Umstritten". Moderator Werner Sejka begrüßt täglich bis zu drei interessante, meinungsstarke und gegensätzliche Gäste in überraschenden Kombinationen LIVE im PULS 24 Studio. Diskutiert werden die drei umstrittensten Themen des Tages.

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