Wild Umstritten vom 20.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 20.04.2026: Wild Umstritten vom 20.04.2026
51 Min.Folge vom 20.04.2026
"Kurier"-Journalistin Johanna Hager, Andreas Mailath-Pokorny (Präsident des BSA) und Kommunikationsberater Christoph Pöchinger diskutieren über die folgenden Themen: ORF: Alle gegen alle - NGOs unter Beschuss - Wal Timmy spaltet
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24