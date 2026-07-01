Wild Umstritten vom 02.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 01.07.2026: Wild Umstritten vom 02.07.2026
52 Min.Folge vom 01.07.2026
Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol, PULS 24 Infochefin Corinna Milborn, Kommunikationsberater Robert Willacker diskutieren über diese Themen: Alles neu macht der Juli - Reförmchen statt Reform? - Mehr Frauenquoten?
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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