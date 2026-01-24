Wild Umstritten vom 21.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 24.01.2026: Wild Umstritten vom 21.01.2026
52 Min.Folge vom 24.01.2026
Starke Gäste, überraschende Kombis, umstrittene Meinungen - das ist das Talk-Format "Wild Umstritten". Moderator Werner Sejka begrüßt täglich bis zu drei interessante, meinungsstarke und gegensätzliche Gäste in überraschenden Kombinationen LIVE im PULS 24 Studio. Diskutiert werden die drei umstrittensten Themen des Tages.
Genre:Nachrichten, Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
