Wild Umstritten vom 25.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 25.02.2026: Wild Umstritten vom 25.02.2026
51 Min.Folge vom 25.02.2026
Journalistin Anneliese Rohrer, Kabarettist Thomas Maurer und Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz diskutieren über die folgenden Themen: Wer zahlt die Zeche? - Trumps Selbstlob - Streit um Neutralität.
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4