Wild Umstritten vom 19.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 19.01.2026: Wild Umstritten vom 19.01.2026
51 Min.Folge vom 19.01.2026
Kommunikationsberater Christoph Pöchinger, "Kurier"-Journalistin Johanna Hager und Medienmanager Andreas Rudas diskutieren über: Kickls Schimpftirade - Showdown um Grönland - Wie reich darf man sein?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4