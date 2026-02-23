Wild Umstritten vom 23.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 23.02.2026: Wild Umstritten vom 23.02.2026
52 Min.Folge vom 23.02.2026
Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig, Ex-"Profil"-Chefredakteur Christian Rainer und Kommunikationsmanager Ralf-Wolfgang Lothert diskutieren über diese Themen: Parteien tauschen Themen - Trump zündelt - Leichtsinn am Berg
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24