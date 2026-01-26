Wild Umstritten vom 26.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 26.01.2026: Wild Umstritten vom 26.01.2026
51 Min.Folge vom 26.01.2026
Ex-Chefredakteur Christian Rainer, Journalistin Anneliese Rohrer und Journalist Peter Sichrovsky diskutieren über die folgenden Themen: Rot und Schwarz unter Druck - USA vor Bürgerkrieg? - Streit um “Spitalstouristen”
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24