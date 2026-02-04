Wild Umstritten vom 04.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 04.02.2026: Wild Umstritten vom 04.02.2026
49 Min.Folge vom 04.02.2026
Schauspieler Rudi Roubinek, Ex-ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und "profil"-Chefredakteurin Anna Thalhammer diskutieren über die folgenden Themen: Jahr des Aufschwungs? - Gefängnisse am Limit - Trump unter Druck
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24