Wild Umstritten vom 28.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 28.01.2026: Wild Umstritten vom 28.01.2026
50 Min.Folge vom 28.01.2026
PR-Berater Rudolf Fußi, Ex-EU-Abgeordneter Andreas Mölzer und Journalistin Claudia Reiterer diskutieren über die folgenden Themen: Bananenrepublik Österreich? - Verliert Trump Kontrolle? - Kneissl ausbürgern?
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4