Wild Umstritten vom 18.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 18.02.2026: Wild Umstritten vom 18.02.2026
51 Min.Folge vom 18.02.2026
Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, die ehem. Nationalratsabgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic und Unternehmer Josef Kalina diskutieren über die folgenden Themen: Politischer Aschermittwoch - Kommen Reichensteuern? - Grüner Postenschacher?
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24