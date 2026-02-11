Wild Umstritten vom 11.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 11.02.2026: Wild Umstritten vom 11.02.2026
52 Min.Folge vom 11.02.2026
"exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz, "Newsflix"-Chefredakteur Christian Nusser und Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen) diskutieren über: Stockers Stolpersteine - Bablers Kernproblem - Kickls Radiohit
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24