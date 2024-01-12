Herausforderungen der KreislaufwirtschaftJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 1: Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft
10 Min.Folge vom 12.01.2024
Diese Woche beleuchten wir in Wirtschaft24 den Weltkonzern Danone. Dazu zu Gast: Nichole Duttine, Geschäftsführerin von Danone Österreich. Mit Isabella Richtar spricht sie unter anderem über Kreislaufwirtschaft von morgen und die Herausforderungen als moderner Arbeitgeber.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen