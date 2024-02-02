Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 4vom 02.02.2024
Folge 4: Die Medizinische Versorgung der Gesellschaft

9 Min.Folge vom 02.02.2024

Bis zu 600 Arzneimittel waren in der Corona-Pandemie in Österreich nicht lieferbar. Diese Engpässe haben ganz klar ein Problem aufgezeigt, nämlich das des Produktionsrückgangs an Medikamenten in der EU. Vor etwa einem ¾ Jahr hat die EU-Kommission den Rechtsrahmen für die Pharmaindustrie grundlegend überarbeitet. Die Arzneimittelforschung soll dringend vorangetrieben werden und der Zugang zu neuen wie bewährten Arzneimitteln sichergestellt. Ob der Plan aufgehen wird, das fragt Isabella Richtar diese Woche in Wirtschaft24: Julia Guizani, Geschäftsführerin von Sanofi Österreich.

