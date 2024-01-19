Die Zukunft der veganen ErnährungJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 2: Die Zukunft der veganen Ernährung
8 Min.Folge vom 19.01.2024
Der Jänner hat sich als „Veganuary“ durchgesetzt, viele Menschen weltweit verzichten diesen Monat auf tierische Produkte. Der Lebensmitteleinzelhändler BILLA hat vor kurzem seinen zweiten Store eröffnet, wo es ausschließlich pflanzliche Produkte gibt. Welche Kriterien sind für das Sortiment ausschlaggebend und warum sind pflanzliche Alternativen oft immer noch teurer als tierische Vergleichsprodukte? Zu Gast im Studio: Verena Wiederkehr, Head of Plant-Based-Development bei „BILLA“.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen