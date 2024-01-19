Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Die Zukunft der veganen Ernährung

PULS 24Staffel 2Folge 2vom 19.01.2024
Die Zukunft der veganen Ernährung

Die Zukunft der veganen ErnährungJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 2: Die Zukunft der veganen Ernährung

8 Min.Folge vom 19.01.2024

Der Jänner hat sich als „Veganuary“ durchgesetzt, viele Menschen weltweit verzichten diesen Monat auf tierische Produkte. Der Lebensmitteleinzelhändler BILLA hat vor kurzem seinen zweiten Store eröffnet, wo es ausschließlich pflanzliche Produkte gibt. Welche Kriterien sind für das Sortiment ausschlaggebend und warum sind pflanzliche Alternativen oft immer noch teurer als tierische Vergleichsprodukte? Zu Gast im Studio: Verena Wiederkehr, Head of Plant-Based-Development bei „BILLA“.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen