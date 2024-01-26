Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 3vom 26.01.2024
Folge 3: Die Zukunft der Nachhaltigkeit

9 Min.Folge vom 26.01.2024

Wirtschaft24 ist diese Woche mit einer echten Erfolgsgeschichte am Start: Josef Dygruber, Gründer von „Claro“ ist zu Gast bei Isabella Richtar. Er hat schon 1995 auf umweltverträgliche Produktion und Nachhaltigkeit gesetzt und mit der wasserlöslichen Folie Pionierarbeit geleistet. Heute ist „Claro“ in 15 Ländern vertreten, bei einem Jahresumsatz von 22,53 Mio. Euro. Im Gespräch erzählt Josef Dygruber über seinen Weg, der nicht immer leicht war und was er heute-trotz Erfolg- anders machen würde.

PULS 24
