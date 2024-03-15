Kann die Milchindustrie nachhaltig sein? Jetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 11: Kann die Milchindustrie nachhaltig sein?
9 Min.Folge vom 15.03.2024
Ein Familienunternehmen aus Österreich wird 135 Jahre! Seit 1889 erzeugt die Gebrüder Woerle GmbH in Salzburg Käse, mittlerweile in 5. Generation. Wie kann der Spagat zwischen Tradition und Innovation funktionieren und welche Rolle spielt hier die Nachhaltigkeit? Das und mehr bespricht Isabella Richtar diese Woche in Wirtschaft24 mit Geschäftsführer Gerrit Woerle.
