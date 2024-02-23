Versicherungen im WandelJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Versicherungen im Wandel
8 Min.Folge vom 23.02.2024
Unsere Welt verändert sich rasanter als je zuvor, technologische Trends, künstliche Intelligenz in allen Bereichen-all das stellt Branchen auf den Kopf und eine ganz besonders, nämlich die der Versicherungen. Wie müssen Versicherungen mit diesen Veränderungen umgehen, um zukunftsfit zu sein? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Gregor Pilgram, CEO der Generali Versicherung Österreich.
