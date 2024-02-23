Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Versicherungen im Wandel

PULS 24Staffel 2Folge 7vom 23.02.2024
Versicherungen im Wandel

Versicherungen im WandelJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 7: Versicherungen im Wandel

8 Min.Folge vom 23.02.2024

Unsere Welt verändert sich rasanter als je zuvor, technologische Trends, künstliche Intelligenz in allen Bereichen-all das stellt Branchen auf den Kopf und eine ganz besonders, nämlich die der Versicherungen. Wie müssen Versicherungen mit diesen Veränderungen umgehen, um zukunftsfit zu sein? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Gregor Pilgram, CEO der Generali Versicherung Österreich.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen