Der Begriff "Gesundheit" im Wandel

PULS 24Staffel 2Folge 10vom 08.03.2024
Folge 10: Der Begriff "Gesundheit" im Wandel

9 Min.Folge vom 08.03.2024

Unser Gesundheitssystem ist fundamental im Wandel, ein ganzes Spektrum an Innovationen liefert uns eine immer effizientere und effektivere Versorgung. Aber was macht dieser Paradigmenwechsel mit uns Patient:innen? Wie verändert sich unser Zugang zu Gesundheit, Krankheit- und Schönheit? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Dr.Martin Reschl, Co-founder von „healthdoctors“.

