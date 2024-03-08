Der Begriff "Gesundheit" im WandelJetzt kostenlos streamen
Folge 10: Der Begriff "Gesundheit" im Wandel
9 Min.Folge vom 08.03.2024
Unser Gesundheitssystem ist fundamental im Wandel, ein ganzes Spektrum an Innovationen liefert uns eine immer effizientere und effektivere Versorgung. Aber was macht dieser Paradigmenwechsel mit uns Patient:innen? Wie verändert sich unser Zugang zu Gesundheit, Krankheit- und Schönheit? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Dr.Martin Reschl, Co-founder von „healthdoctors“.
