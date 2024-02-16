Ernährungstrends der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 6: Ernährungstrends der Zukunft
9 Min.Folge vom 16.02.2024
Diese Woche schauen wir uns in Wirtschaft24 die Herausforderungen einer ganz großen Marke in Österreich an: Iglo ist Marktführer im Tiefkühlbereich. Zu Gast im Studio ist Ines Franke, Countrymanagerin Österreich von Iglo, sie spricht mit Isabella Richtar über Ernährungstrends der Zukunft, das Image von Tiefkühlkost und die Berühmtheit des Fischstäbchens.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen