Ernährungstrends der Zukunft

PULS 24Staffel 2Folge 6vom 16.02.2024
Folge 6: Ernährungstrends der Zukunft

9 Min.Folge vom 16.02.2024

Diese Woche schauen wir uns in Wirtschaft24 die Herausforderungen einer ganz großen Marke in Österreich an: Iglo ist Marktführer im Tiefkühlbereich. Zu Gast im Studio ist Ines Franke, Countrymanagerin Österreich von Iglo, sie spricht mit Isabella Richtar über Ernährungstrends der Zukunft, das Image von Tiefkühlkost und die Berühmtheit des Fischstäbchens.

