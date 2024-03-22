Wirtschaft24
Folge 12: E-Commerce in Austria
17 Min.Folge vom 22.03.2024
In einem Wirstchaft24 Spezial besucht Isabella Richtar das Quickstart Online Academy Event in der Wiener Ottakringer Brauerei. Mit dabei: über 220 kleine und mittlere Unternehmen aus Österreich, die Einblicke in aktuelle Themen des heimischen E-Commerce geben. Von Exportchancen über künstliche Intelligenz, bis hin zu rechtlichen Herausforderungen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen