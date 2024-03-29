Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 13vom 29.03.2024
8 Min.Folge vom 29.03.2024

Das Parken der Zukunft beginnt JETZT! Nach 20 Jahren ist es vorbei mit Handyparken, in -fast-ganz Österreich kommt anstelle die App EasyPark zum Einsatz. Wie funktioniert der Umstieg genau, welche Vorteile hat die App und was steckt hinter smart parking? Da uns mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Markus Heingärtner, Country Manager Österreich von EasyPark!

