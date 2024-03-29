Die nächste Generation des ParkscheinesJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Die nächste Generation des Parkscheines
8 Min.Folge vom 29.03.2024
Das Parken der Zukunft beginnt JETZT! Nach 20 Jahren ist es vorbei mit Handyparken, in -fast-ganz Österreich kommt anstelle die App EasyPark zum Einsatz. Wie funktioniert der Umstieg genau, welche Vorteile hat die App und was steckt hinter smart parking? Da uns mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Markus Heingärtner, Country Manager Österreich von EasyPark!
Wirtschaft24
