Die Zukunft des PersonalmanagementsJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 5: Die Zukunft des Personalmanagements
10 Min.Folge vom 09.02.2024
KI, die immer mehr Jobs übernimmt, Fachkräftemangel, 4-Tage-Woche. Unsere Arbeitswelt ist im Wandel und was es braucht sind innovative Konzepte, die diesen Herausforderungen gerecht werden. Klaus Purkarthofer, Geschäftsführer der gleichnamigen Eismanufaktur bei Graz, lässt seine Mitarbeiter:innen selbst entscheiden, wie viel sie verdienen. Wie funktioniert dieses Modell genau und wo liegen die Vorteile?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen