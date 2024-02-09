Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Die Zukunft des Personalmanagements

PULS 24Staffel 2Folge 5vom 09.02.2024
Die Zukunft des Personalmanagements

Die Zukunft des PersonalmanagementsJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 5: Die Zukunft des Personalmanagements

10 Min.Folge vom 09.02.2024

KI, die immer mehr Jobs übernimmt, Fachkräftemangel, 4-Tage-Woche. Unsere Arbeitswelt ist im Wandel und was es braucht sind innovative Konzepte, die diesen Herausforderungen gerecht werden. Klaus Purkarthofer, Geschäftsführer der gleichnamigen Eismanufaktur bei Graz, lässt seine Mitarbeiter:innen selbst entscheiden, wie viel sie verdienen. Wie funktioniert dieses Modell genau und wo liegen die Vorteile?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen