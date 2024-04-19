Die Zukunft der PharmaindustrieJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Die Zukunft der Pharmaindustrie
9 Min.Folge vom 19.04.2024
Die Gesundheitswirtschaft hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren weltweit entwickelt. Welche Rolle hier die Pharmaindustrie spielt und wo Österreich als Forschungs- und Innovationsstandort steht - das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Petar Bajic, er ist Experte für Sozialversicherung und Gesundheit.
