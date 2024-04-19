Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 16vom 19.04.2024
9 Min.Folge vom 19.04.2024

Die Gesundheitswirtschaft hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren weltweit entwickelt. Welche Rolle hier die Pharmaindustrie spielt und wo Österreich als Forschungs- und Innovationsstandort steht - das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Petar Bajic, er ist Experte für Sozialversicherung und Gesundheit.

