PULS 24Staffel 2Folge 14vom 05.04.2024
Folge 14: Was hat Vorsorge mit K.I. zu tun?

8 Min.Folge vom 05.04.2024

Digitalisierung und KI sind die großen Themen der Versicherungsbranche. Wie sich die Wiener Städtische hier mit ihrem hauseigenen Start-up aufstellt und in welchen Bereichen Empowerment immer wichtiger wird. Das und mehr bespricht Isabella Richtar diese Woche in Wirtschaft24 mit Sonja Steßl, Vize-Generaldirektorin der Wiener Städtischen Versicherung

