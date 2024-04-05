Was hat Vorsorge mit K.I. zu tun?Jetzt kostenlos streamen
Folge 14: Was hat Vorsorge mit K.I. zu tun?
8 Min.Folge vom 05.04.2024
Digitalisierung und KI sind die großen Themen der Versicherungsbranche. Wie sich die Wiener Städtische hier mit ihrem hauseigenen Start-up aufstellt und in welchen Bereichen Empowerment immer wichtiger wird. Das und mehr bespricht Isabella Richtar diese Woche in Wirtschaft24 mit Sonja Steßl, Vize-Generaldirektorin der Wiener Städtischen Versicherung
