Wie spricht Österreich mit uns?

PULS 24Staffel 2Folge 17vom 26.04.2024
Folge 17: Wie spricht Österreich mit uns?

9 Min.Folge vom 26.04.2024

Seit heuer ist es in Kraft: das neue Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz, heißt alle öffentlich-rechtlichen Rechtsträger wie Bund, Länder und Gemeinden müssen alle Werbe-Einschaltungen oder Medienkooperationen lückenlos an die KommAustria melden. Was heißt das in der Umsetzung? Und wie funktioniert eigentlich beste Stadt-Kommunikation? Dazu spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Martin Schipany, dem Abteilungsleiter des Presse- und Informationsdienstes der Stadt Wien!

PULS 24
