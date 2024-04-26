Wie spricht Österreich mit uns?Jetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 17: Wie spricht Österreich mit uns?
9 Min.Folge vom 26.04.2024
Seit heuer ist es in Kraft: das neue Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz, heißt alle öffentlich-rechtlichen Rechtsträger wie Bund, Länder und Gemeinden müssen alle Werbe-Einschaltungen oder Medienkooperationen lückenlos an die KommAustria melden. Was heißt das in der Umsetzung? Und wie funktioniert eigentlich beste Stadt-Kommunikation? Dazu spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Martin Schipany, dem Abteilungsleiter des Presse- und Informationsdienstes der Stadt Wien!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen