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Yukon Gold

Neues Gold, neues Glück

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 1vom 21.06.2026
Neues Gold, neues Glück

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Yukon Gold

Folge 1: Neues Gold, neues Glück

43 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Ken und Guillaume wagen nach Moose Creek den Neustart am abgelegenen Arizona Creek. Erste Tests machen Hoffnung auf Gold, doch das Risiko ist enorm. Während Cam mit Pannen und Crew-Problemen kämpft und ein Millionenziel jagt, steht für ein junges Paar alles auf dem Spiel.

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