Yukon Gold
Folge 10: Ziel in Sicht
43 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Die Saison neigt sich dem Ende zu, und jede Crew gibt Vollgas: Nika und Chris kämpfen erschöpft um ihr Ziel. Karl trotzt Eis und Kälte und erlebt seinen Durchbruch. Ken und Guillaume setzen alles auf eine letzte Chance. Wer geht am Ende als Gewinner nach Hause?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited