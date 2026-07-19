Yukon Gold
Folge 9: Auf der Zielgeraden
43 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Die letzten Wochen entscheiden alles: Ken und Guillaume landen endlich einen Volltreffer, während Karl seinem Ziel hinterherjagt. Nur ein Fund könnte alles ändern. Cam kämpft gegen Eis und Technik, doch das Finale wird zur Enttäuschung.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Yukon Gold
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited