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Yukon Gold

Unter Druck

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 4vom 28.06.2026
Unter Druck

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Yukon Gold

Folge 4: Unter Druck

43 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12

Neue Crew, neue Probleme: Nika und Chris stehen unter Strom. Ken und Guillaume entdecken, dass sie womöglich auf bereits ausgeschöpftem Boden arbeiten. Auch Cam kämpft mit einer Pannenserie.

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