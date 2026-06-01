Yukon Gold
Folge 4: Unter Druck
43 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12
Neue Crew, neue Probleme: Nika und Chris stehen unter Strom. Ken und Guillaume entdecken, dass sie womöglich auf bereits ausgeschöpftem Boden arbeiten. Auch Cam kämpft mit einer Pannenserie.
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Yukon Gold
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited