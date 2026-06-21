Yukon Gold
Folge 5: Göttliche Fügung
43 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
Karl setzt alles auf eine Karte und wird belohnt. Cam steht vor dem Aus, bis ein Wunder alles verändert. Ken und Guillaume kämpfen sich verzweifelt durch gefährliches Gelände, doch schon bald zwingen sie äußere Umstände zum Abbruch ihrer Mission.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited