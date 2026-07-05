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Yukon Gold

Ohne Moos nichts los

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 6vom 05.07.2026
Ohne Moos nichts los

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Yukon Gold

Folge 6: Ohne Moos nichts los

43 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12

Geldprobleme bringen Nika und Chris an ihre Grenzen, während Cam einige Mitarbeiter entlassen muss. Doch plötzlich findet er neues Gold. Ken und Guillaume wagen auf Cripple Hill einen Neustart. Wer schafft es, die Saison noch zu retten?

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