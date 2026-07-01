Yukon Gold
Folge 11: Looking Back
42 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Triumphe, Rückschläge und harte Entscheidungen: Die Goldsucher blicken zurück auf eine Saison voller Risiken. Wer zählt zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern? Und wer wagt es, erneut alles aufs Spiel zu setzen?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Yukon Gold
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited