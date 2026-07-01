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Yukon Gold

Traurig aber wahr

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 7vom 12.07.2026
Traurig aber wahr

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Yukon Gold

Folge 7: Traurig aber wahr

44 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Karl kämpft gegen Wasser, Tiefe und Zeit - sein neues Projekt droht zu scheitern. Nika und Chris stehen vor einer existenziellen Entscheidung. Unterdessen sieht Cam ein, dass nur ein letzter riskanter Plan ihn noch retten kann. Jetzt zählt jede Minute.

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