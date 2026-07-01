Yukon Gold
Folge 7: Traurig aber wahr
44 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Karl kämpft gegen Wasser, Tiefe und Zeit - sein neues Projekt droht zu scheitern. Nika und Chris stehen vor einer existenziellen Entscheidung. Unterdessen sieht Cam ein, dass nur ein letzter riskanter Plan ihn noch retten kann. Jetzt zählt jede Minute.
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited